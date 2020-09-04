"Белавиа" продлила запрет на рейсы в Россию до 30 сентября

Белорусская авиакомпания "Белавиа" в очередной раз продлила приостановку регулярных рейсов в Россию. Теперь возобновления полноценного авиасообщения между странами стоит ожидать не раньше 30 сентября, передает БЕЛТА.

"Полеты во все пункты России приостановлены до 30 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении компании.

Напомним, "Белавиа" на фоне пандемии объявила о приостановке выполнения рейсов в Россию еще 17 марта. С тех пор запрет неоднократно продлевался.