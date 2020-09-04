Берлускони госпитализирован с коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, у которого накануне был диагностирован коронавирус, попал в больницу, передает телеканал Rai News.

Как ожидается, он пробудет в стационаре некоторое время для проведения полного обследования.

Накануне госпитализации Берлускони заявил, что чувствует себя нормально. "Я, как и многие итальянцы, стал жертвой заражения COVID. У меня больше нет температуры, у меня нет болей, и хочу вас успокоить - чувствую я себя достаточно хорошо и продолжаю работать", - отметил он.

Сообщается, что угрозы жизни политика, которому в конце месяца исполняется 84 года, нет. Напомним, ранее у него были выявлены проблемы с сердцем.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус представляет наибольшую опасность именно для людей пожилого возраста.