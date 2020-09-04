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Рубрика: В мире

Bloomberg назвал самую богатую женщину в мире

Джефф Безос и Маккензи Скотт. Фото: JORG CARSTENSEN / dpa / AFP Джефф Безос и Маккензи Скотт. Фото: JORG CARSTENSEN / dpa / AFP
Джефф Безос и Маккензи Скотт. Фото: JORG CARSTENSEN / dpa / AFP

Самой богатой женщиной в мире стала бывшая жена главы корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт. Ее состояние достигло 68 миллиардов долларов, свидетельствуют данные рейтинга самых богатых людей от агентства Bloomberg.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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На втором месте - Франсуаза Беттанкур-Майерс, владеющая компанией L'Oreal. Ее состояние оценивается в 66,8 миллиарда долларов. В общем списке самых богатых людей планеты Маккензи Скотт занимает 12-е место, а Беттанкур-Майерс - 13-е, пишет РИА Новости.

Джефф Безос и Маккензи Скотт развелись в 2019 году. Женщина получила четыре процента акций компании Amazon на сумму 38 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что состояние богатейшего в мире человека - Джеффа Безоса - достигло 199,7 миллиарда долларов. По данным журнала Forbes, это рекордный показатель для бизнесмена. Уже два года Джефф Безос занимает первое место в списке самых состоятельных людей. За ним следуют один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс (115,5 миллиарда долларов) и гендиректор французской группы компаний LVMH Бернар Арно (113,2 миллиарда долларов).

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