Чего добился Дональд Трамп от Белграда и Приштины?

Александр Вучич настойчиво разъясняет, что соглашение, подписанное в Вашингтоне, не предполагает признание Белградом Косово в качестве объекта международного права. В этой связи каждая сторона по отдельности подписывала обозначенный документ с Дональдом Трампом.

"Я искренне доволен тем, чего мы достигли. Мы подписали двустороннее соглашение с США, важно, что это не трехстороннее соглашение. Таким образом, соглашение не признает Косово объектом международного права. Это хорошее соглашение для Сербии", - цитирует слова сербского президента ТАСС. Кроме того, сообщается, что Белград взял на себя обязательство перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим к июлю будущего года.

О том, в чем заключается суть стратегии США на Балканах, корреспондент "Российской газеты" побеседовал с авторитетным боснийским экспертом в области безопасности Джевадом Галияшевичем.

"У Косово нет и никогда не было потенциала для становления в качестве полноценного государства, - констатировал босниец. - Сейчас этот факт осознали и смогли признать в Белом доме. Однако даже сейчас американцы не стремятся к возвращению Косово в конституционно-правовые рамки Сербии, отдавая себе отчет в том, что косовское псевдогосударство нежизнеспособно. План спецпредставителя США по переговорам Белграда и Приштины Ричарда Гренелла, поддержанный Дональдом Трампом, состоит в том, чтобы исключительно посредством доброй воли завершить косовское урегулирование и создать из Сербии полностью подконтрольную США территорию", - заявил Галияшевич.

"Конечная цель американцев - установить протекторат над Сербией, Косово и Албанией наряду с дейтонской Боснией и Герцеговиной, в правовое устройство которой они постоянно вмешиваются. Американцы не говорят об окончательном решении, а предлагают лишь начать процесс, который сблизит сербов и албанцев на экономической основе, видя в этом процессе не только Косово, но и Албанию. Речь идет якобы об экономической основе, поскольку, согласно их замыслу, политические процессы будут развиваться параллельно, сближая Тирану и Приштину и отдаляя последнюю от Белграда", - отметил он.

Аналитик обратил внимание на то, что озвученная Ричардом Гренеллом модель косовского урегулирования по аналогии с той, которая была найдена в китайском городе Шэньчжэнь, подчеркивает стремление американцев создать "минишенген" на Балканах.

"Если бы США желали развития Сербии или Косово, они бы предложили другие модели, например близкие к плану Маршалла для Германии или подобные тем, с помощью которых они четыре десятка лет поддерживали Югославию Иосипа Броза Тито, - считает Галияшевич. - При этом Вашингтон взамен требует дистанцирования от России, как ранее настаивал на охлаждении отношений с Советским Союзом. В этот раз американцы хотят дополнительно оторвать Сербию от ФРГ и ЕС, создавая "минисоюз".

"Дональд Трамп желает избежать сценария, при котором Россия и Германия согласовали бы свои политические позиции в регионе и при поддержке Франции и Турции устранили бы накопившиеся здесь противоречия, погасили бы тлеющие угли. Сербия не получит в предлагаемом США варианте ничего, поскольку вопрос о статусе Косово останется ее проблемой на длительный период. Хорошая новость состоит в том, что такое Косово не отвечает ничьим интересам. Сербия не должна спешить, поскольку имеет поддержку России и Китая и не может жертвовать своими жизненными интересами в обмен на якобы быстрое решение проблемы. Время на стороне Сербии", - подчеркнул эксперт.