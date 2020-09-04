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04.09.2020 09:11
Рубрика: Легковые авто

Чем опасен плохой запах из кондиционера в автомобиле

Текст: Майя Бирюкова
Через несколько лет эксплуатации кондиционера из дефлекторов системы вентиляции автомобиля может появиться неприятный сырой запах, как от старой стиральной машины. Он может исчезать на какое-то время, а потом возвращаться. Стоит ли переживать на этот счет?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Запах и кондиционера может появиться по нескольким причинам. Первая - чисто техническая: появилась утечка фреона. Когда климатическую установку включают, давление в системе поднимается, газ начинается сочиться через трубки.

Фото: iStock
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Симптом этого процесса - снижение эффективности работы кондиционера: он начинает охлаждать воздух гораздо хуже, пишет aif.ru. Долго тянуть с походом в сервис не стоит.

Другая причина - различные биологические процессы, происходящие в машине. При охлаждении воздуха в испарителе появляются мелкие капельки росы, которые скапливаются в водосборнике и выводятся наружу. Это место - идеальная среда для микроорганизмов, теплая и влажная.

В сухую погоду плесень, грибки и бактерии тоже засыхают. Стоит пройти дождику - микромир оживает и начинает издавать неприятный запах. Кроме прочего, такой воздух может привести к болезням дыхательных путей.

Каждые три года нужно проводить дезинфекцию климатической установки автомобиля. Сделать это можно в сервисе или самостоятельно.

Для этого покупается специальный аэрозоль и по инструкции впрыскивается в дефлекторы или распыляется через технологические отверстия в печке. Но не всегда удается победить микроорганизмы за одну обработку: через несколько месяцев запах может вернуться.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Для дезинфекции можно купить проверенный советский препарат лизол. Он используется, например, в операционных. Препарат нужно разбавить водой в пропорции 1:100, раствор налить в распылитель.

Перед процедурой лучше надеть защитные очки, респиратор и перчатки, а сиденья покрыть пленкой. Нужно завести машину и включить климатическую установку, поставив вентилятор на максимальную скорость. Затем выйти из автомобиля и плотно закрыть двери.

Система закачивает воздух через дефлекторы у основания лобового стекла, потом через испарители он попадает в салон. Поэтому с помощью распылителя перед дефлекторами нужно создать воздушно-капельное облако раствора лизола.

Для полноценной обработки потребуется литр раствора. После этого климатическая установка включается в режим рециркуляции, хорошо прогоняя воздух внутри салона. Через 30 минут процедуры автомобиль выключается. Его нужно оставить в прохладном месте на сутки. И потом уже можно садиться за руль.

#авто