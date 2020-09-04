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04.09.2020 13:38
Рубрика: Власть

ЦИК: Приняты все меры, чтобы развеять сомнения в точности учета голосов

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком принял все меры, чтобы развеять сомнения в точности подсчета голосов избирателей, заявила журналистам секретарь комиссии Майя Гришина.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

"Те процедуры, которые установлены для организации голосования в течение трех дней, в том числе двух дней досрочного голосования, направлены на исключение каких-либо нарушений и фальсификаций", - приводит ее слова РИА Новости​​​.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Гришина подчеркнула важность общественного контроля, видеофиксации, надлежащего хранения избирательной документации, охраны помещений участковых комиссий.

"На наш взгляд, все эти меры в принципе достаточные и даже с превышением, чтобы развеять обоснованные либо необоснованные сомнения в вопросах, которые могут возникнуть с точки зрения обеспечения точности учета голосов избирателей", - сказала она.

Тем не менее, в ЦИК РФ готовы прислушиваться к критике и учитывать конструктивные замечания, добавила она.

Напомним, в 31 регионе России, где назначены выборы губернаторов, заксобраний и довыборы депутатов Госдумы, голосование будет трехдневным. Поэтому ЦИК уделяет особое внимание сохранности бюллетеней. Согласно решению комиссии, по окончании голосования 11 и 12 сентября бланки будут перекладывать в сейф-пакеты. Кроме того, предусмотрено присутствие наблюдателей при всех видах голосования в течение трех дней. В ночное время помещения участков будут охранять сотрудники полиции и Росгвардии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2020

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