ЦИК: Приняты все меры, чтобы развеять сомнения в точности учета голосов

Центризбирком принял все меры, чтобы развеять сомнения в точности подсчета голосов избирателей, заявила журналистам секретарь комиссии Майя Гришина.

"Те процедуры, которые установлены для организации голосования в течение трех дней, в том числе двух дней досрочного голосования, направлены на исключение каких-либо нарушений и фальсификаций", - приводит ее слова РИА Новости​​​.

Гришина подчеркнула важность общественного контроля, видеофиксации, надлежащего хранения избирательной документации, охраны помещений участковых комиссий.

"На наш взгляд, все эти меры в принципе достаточные и даже с превышением, чтобы развеять обоснованные либо необоснованные сомнения в вопросах, которые могут возникнуть с точки зрения обеспечения точности учета голосов избирателей", - сказала она.

Тем не менее, в ЦИК РФ готовы прислушиваться к критике и учитывать конструктивные замечания, добавила она.

Напомним, в 31 регионе России, где назначены выборы губернаторов, заксобраний и довыборы депутатов Госдумы, голосование будет трехдневным. Поэтому ЦИК уделяет особое внимание сохранности бюллетеней. Согласно решению комиссии, по окончании голосования 11 и 12 сентября бланки будут перекладывать в сейф-пакеты. Кроме того, предусмотрено присутствие наблюдателей при всех видах голосования в течение трех дней. В ночное время помещения участков будут охранять сотрудники полиции и Росгвардии.