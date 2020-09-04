Дзюба догнал Бесчастных по голам за сборную России

В четверг сборная России по футболу в дебютном матче Лиги наций переиграла Сербию - 3:1. Дублем в этой встрече отметился нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Он довел количество голов за сборную до 26-ти.

По голам за сборную страны Дзюба сравнялся с Владимиром Бесчастных. Только у Дзюбы на достижение этого результата ушло 43 матча, а у Бесчастных - 71.

Лидирует же среди бомбардиров российской команды Александр Кержаков - 30 голов. У Дзюбы есть шанс опередить другого форварда "Зенита" уже в ближайшее время.