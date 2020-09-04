Гинцбург назвал сроки вакцинации россиян

Большую часть населения России можно будет провакцинировать в течение года. Об этом сообщил 4 сентября на брифинге директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Только после того, как будут закрыты внутренние потребности в вакцине, появится возможность экспортировать "Спутник V" за рубеж.

"По предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, мы сможем провакцинировать большую часть населения страны в течение 7-9-12 месяцев", - считает ученый.

Он отметил, что ускоренная регистрация вакцины дала россиянам возможность выбора: они могут защититься от инфекции уже сейчас, сделав прививку в рамках третьей, пострегистрационной фазы исследований вакцины, либо дождаться окончания исследований.

Ранее эпидемиологи поясняли, что для прекращения эпидемии иммунитет к коронавирусу должны приобрести не менее 60-70 процентов населения - это может произойти естественным способом (после перенесенного заболевания), либо с помощью вакцинации.

По данным НИЦ имени Гамалеи, опубликованным в авторитетном международном рецензируемом журнале The Lancet, иммунный ответ, полученный в результате введения вакцины добровольцам во время первой-второй фазы испытаний, на 40-50 процентов превышает уровень, достигнутый пациентами, перенесшими COVID-19. Александр Гинцбург отметил, что это доказывает высокую эффективность вакцины "Спутник V", а также, что инициированный прививкой иммунный ответ обеспечит длительную защиту от инфицирования - сроки действия вакцинации могут составить два года и более, считает ученый.