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04.09.2020 15:31
Рубрика: Общество

Журнал The Lancet опубликовал результаты исследований "Спутника V"

Текст: Ирина Невинная
Результаты первых двух фаз клинических исследований первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной в НИЦ имени Гамалеи, опубликованы в The Lancet. Это один из самых авторитетных в мире медицинских журналов. О публикации сообщили сегодня на совместном брифинге директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Представленная научная статья по результатам фазы I - II клинических исследований вакцины "Спутник V" в одном из ведущих международных медицинских журналов The Lancet - лишь начало цикла публикаций о вакцине "Спутник V", - подчеркнул Кирилл Дмитриев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В дальнейшем российские ученые представят информацию о всех этапах создания вакцины: о полном исследовании препарата на животных и до клинических испытаний на добровольцах, сообщили участники конференции. Первые результаты пострегистрационных исследований с участием 40 тысяч добровольцев предполагается опубликовать уже в сентябре.

В нынешней статье, опубликованной в The Lancet, представлены ключевые качественные и количественные характеристики вакцины и ее преимущества по сравнению с другими вакцинами против COVID-19, которые только проходят клинические исследования в различных странах.

"Российские ученые выбрали путь использования проверенной ранее и доказавшей безопасность технологической платформы с использованием человеческих аденовирусов, - пояснил Кирилл Дмитриев. - Другие исследователи предложили иные варианты - в частности, использование аденовирусов приматов, но эти платформы не прошли долговременной проверки на безопасность в отношении возможного влияния на фертильность и возникновение канцерогенного эффекта".

Наблюдать за добровольцами на III этапе испытания вакцины будут полгода

"У 100 процентов участников клинических исследований вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ. При этом уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19", - рассказал Александр Гинцбург. По мнению ученого, это свидетельствует о долговременном иммунном ответе, продуцируемом вакцинацией. Это означает, что прививка будет защищать от заражения коронавирусом длительное время. По мнению Гинцбурга, это будет срок не менее двух лет.

Общество Здоровье Общество Наука Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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