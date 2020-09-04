Журнал The Lancet опубликовал результаты исследований "Спутника V"

"Представленная научная статья по результатам фазы I - II клинических исследований вакцины "Спутник V" в одном из ведущих международных медицинских журналов The Lancet - лишь начало цикла публикаций о вакцине "Спутник V", - подчеркнул Кирилл Дмитриев.

В дальнейшем российские ученые представят информацию о всех этапах создания вакцины: о полном исследовании препарата на животных и до клинических испытаний на добровольцах, сообщили участники конференции. Первые результаты пострегистрационных исследований с участием 40 тысяч добровольцев предполагается опубликовать уже в сентябре.

В нынешней статье, опубликованной в The Lancet, представлены ключевые качественные и количественные характеристики вакцины и ее преимущества по сравнению с другими вакцинами против COVID-19, которые только проходят клинические исследования в различных странах.

"Российские ученые выбрали путь использования проверенной ранее и доказавшей безопасность технологической платформы с использованием человеческих аденовирусов, - пояснил Кирилл Дмитриев. - Другие исследователи предложили иные варианты - в частности, использование аденовирусов приматов, но эти платформы не прошли долговременной проверки на безопасность в отношении возможного влияния на фертильность и возникновение канцерогенного эффекта".

"У 100 процентов участников клинических исследований вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ. При этом уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19", - рассказал Александр Гинцбург. По мнению ученого, это свидетельствует о долговременном иммунном ответе, продуцируемом вакцинацией. Это означает, что прививка будет защищать от заражения коронавирусом длительное время. По мнению Гинцбурга, это будет срок не менее двух лет.