Главный инфекционист США усомнился в скором появлении вакцины от COVID-19

Главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил, что сомневается в появлении вакцины от коронавируса в США в октябре. "Можно допустить, что она появится к октябрю, но я не думаю, что это вероятно", - заявил специалист в эфире телеканала CNN.

Он назвал "приблизительными расчетами" сообщения прессы о том, что власти попросили штаты подготовиться к распространению вакцины от COVID-19 в конце октября или начале ноября, пишет РИА Новости. При этом Фаучи заверил, что у страны есть повод для оптимизма. Сейчас в США проходят третью фазу испытаний три вакцины. "Мы на правильном пути и, похоже, они успешно продвигаются вперед", - заключил инфекционист.

Глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Стивен Хан уже заявил, что готов одобрить новую вакцину от коронавируса до завершения третьей фазы клинических испытаний, если польза будет превышать возможные риски.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в августе американцы стали реже заражаться коронавирусом. Уровень заболеваемости всего за месяц сократился на 38 процентов. При этом каждый день вирус обнаруживают у 40 тысяч человек.