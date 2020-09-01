Трамп заявил о сокращении на треть числа заразившихся SARS-CoV-2 в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в августе американцы стали реже заражаться коронавирусом. Уровень заболеваемости всего за месяц сократился на 38 процентов. При этом каждый день SARS-CoV-2 находят у 40 тысяч человек, передает Reuters.

Ранее глава Белого дома заявлял, что эпидситуация в США "гораздо лучше, чем в Европе и в других местах". "У нас прекрасные показатели. Мы избавимся от этого вируса, и это произойдет быстрее, чем люди думают", - подчеркнул политик.

Согласно последним данным, в Соединенных Штатах коронавирус выявлен у шести миллионов человек. Более 183 тысяч инфицированных - скончались. В абсолютном выражении Америка является страной, наиболее пострадавшей от коронавируса в мире.