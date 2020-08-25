Трамп: США справятся с коронавирусом даже без вакцины

Президент Дональд Трамп сделал очередное, весьма неоднозначное, заявление по коронавирусу в США.

"Мы избавимся от этого вируса, и это произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами и даже без них", - сказал политик, выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине. Глава Белого дома напомнил, что испытания созданной американскими учеными вакцины от SARS-CoV-2 вышли на финальную стадию. "Она может появиться до конца года или гораздо раньше", - сказал Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент заявил, что борьба с коронавирусом в США идет успешно, "гораздо лучше, чем в Европе и в других местах". "У нас прекрасные показатели", - подчеркнул политик.