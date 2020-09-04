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04.09.2020 13:01
Рубрика: Легковые авто

GM и Honda объединятся для создания общих моделей

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба GM. Фото: Пресс-служба GM.
Фото: Пресс-служба GM.

General Motors и Honda Motor подписали меморандум о взаимопонимании. Американский концерн и японская компания планируют создать альянс.

Фото: Пресс-служба Jeep.
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Альянс GM и Honda полноценно запустят в будущем году, он будет ориентирован на совместную работу в США. Партнёры намерены разрабатывать общие платформы, модели, системы активной безопасности, подключаемые сервисы, электронику, бензиновые и электрические силовые агрегаты.

Помимо этого, союз позволит сократить финансовые затраты, ускорить внедрение современных технологий, а также сотрудничать в закупках, участвовать в совместных исследованиях и более эффективно использовать ресурсы.

Ранее в апреле 2020 года GM и Honda подписали соглашение, в рамках которого американский концерн разработает две новые электрические модели Honda на платформе GM EV и создаст аккумуляторную батарею Ultium.