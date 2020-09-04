Индонезия стала лидером по числу детских смертей от коронавируса

В Индонезии уровень детской смертности от осложнений, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, стал одним из самых высоких в мире.

В стране SARS-CoV-2 обнаружен у 16 тысяч человек в возрасте до 17 лет, 145 из них - скончались. Получается, что уровень смертности в 45 раз выше, чем в США, где больше всего летальных исходов от COVID-19. Сейчас в республике наблюдается рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом. Всего выявлено свыше 184 тысяч инфицированных, а умерли - почти 8 тысяч. Об этом пишет газета Jakarta Post.