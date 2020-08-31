Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм COVID-19

Измененный штамм нового коронавируса обнаружили ученые Индонезии. Его назвали "Мутация D614G". 40 процентов заболевших в стране инфицированы именно этим штаммом, пишет The Star со ссылкой на руководителя Института молекулярной биологии им. Эйкмана Амина Соебандрио.

"При наличии мутации D614G вирус передается быстрее. Однако пока научное сообщество не располагает данными, что человек тяжелее переносит эту инфекцию", - цитирует эксперта ТАСС.

По словам ученого, сейчас проводятся дополнительные исследования для получения точной картины. О появлении нового штамма ранее сообщали представители ВОЗ. Мутации тогда были обнаружены в Европе, Мексике, Бразилии, а также в китайском городе Ухань. В начале августа наличие измененного штамма подтвердили и на Филиппинах. В последние несколько дней в Индонезии наблюдается значительный прирост числа заболевших COVID-19. По официальным данным, в стране инфицированы свыше 172 тысяч человек.