Генетики: в разных частях света коронавирус мутировал по-разному

Исследователи из Кембриджа проследили "эволюционные пути" вируса SARS-CoV-2 и установили, что новый коронавирус по мере распространения из Азии в Европу, Северную Америку и Австралию претерпел как минимум три мутации.

Группа ученых использовала данные из 160 вирусных геномов, отобранных по всему миру в период с 24 декабря 2019 года по 4 марта 2020 года. Исследование выявило различные варианты COVID-19, которые пока обозначаются, как "А", "B" и "C". При этом так называемые "вирусные линии", нанесенные на карту, продемонстрировали неожиданные результаты.

Изначальный тип "А", который, как считается, передался людям человеку от летучих мышей, не оказался преобладающим в Ухане. Он действительно был зафиксирован у ряда пациентов из китайского города, но наибольшее распространение получил в США и Австралии.

По всей видимости, в Китае исходный вирус достаточно быстро мутировал в тип "В", он и вызвал эпидемию. Второй вариант COVID-19 был диагностирован у большинства пациентов в Восточной Азии, но за пределы региона не вышел.

По Европе преимущественно распространилась третья разновидность нового штамма коронавируса - "С". Хотя в Швейцарии, Германии, Бельгии и Нидерландах доминирующим оказался тип "В". Мутацию "С" выявили у первых пациентов во Франции, Италии, Швеции и Англии. Данный тип полностью отсутствует в выборке вирусных геномов на материковом Китае, но единичные его случаи отмечены в Сингапуре, Гонконге и Южной Корее.

По словам автора исследования генетика Питера Форстера, число мутаций и полученная карта их распространения показывает точные пути движения вируса. Так, например, можно сказать, что в Италию COVID-19 был занесен из Германии и Сингапура.

- Методы генетической сети, которые мы использовали, помогают точно проследить установленные пути заражения. Таким образом, мы с большой долей вероятности сможем установить будущие "горячие точки" заболевания и принять доступные превентивные меры, - сказал ученый.

Форстер отметил, что SARS-CoV-2 продолжит изменяться. Ему это необходимо, чтобы преодолевать устойчивость иммунной системы, которая имеет различия у представителей разных народов и разных частей планеты. Подобное поведение вируса подтверждается локализацией типа "В" в Восточной Азии - чтобы выйти за пределы региона, ему потребовалась мутация.