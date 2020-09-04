Infiniti QX80 обновили: в базе теперь есть интеллектуальное зеркало

Nissan представил обновленную версию своего полноразмерного внедорожника Infiniti QX80, изменения затронули оснащение и состав комплектаций автомобиля. Пока речь идет о внедорожнике в североамериканской спецификации.

В базовое оснащение QX80 отныне входит интеллектуальное зеркало заднего вида SVRM второго поколения, оно на QX80 впервые появилось в ходе крупной модернизации 2018 года, но до сих пор предлагалось только в качестве опции. SVRM может работать и как зеркало, и как цифровой монитор, который транслирует изображение с задней видеокамеры, дающей более полную картину происходящего.

QX80 продолжат предлагать в США и Канаде в трех фиксированных комплектациях - Luxe, Premium Select и Sensory. Для 2021 модельного года в базовой комплектации Luxe появилась улучшенная медиасистема и последняя версия комплекса помощи водителю, включающего мониторинг слепых зон, контроль за движением по полосе, адаптивный круиз-контроль.

Промежуточное исполнение Premium Select освежили за счет нескольких стилистических штрихов.

Фото: Пресс-служба Infiniti.

Во-первых, это отделанные темным хромом решетка радиатора, отдушины в передних крыльях, корпуса зеркал и 22-дюймовые диски колес.

Во-вторых, это новые цветовые решения для салона - Graphite, Truffle Brown и Sahara Stone. Топ-версия Sensory улучшена за счет новой обшивки потолка из графитовой ткани с ощущением ручной работы, 22-дюймовых кованых колесных дисков оригинального дизайна и хромированных корпусов зеркал. Также в оснащение по умолчанию вошли гидравлические гасители колебаний, которые подавляют крены кузова и делают езду еще более плавной.

В Северную Америку Inifinit QX80 поставляется в готовом виде из Японии. Он оснащается 5,6-литровым бензиновым V8 и 7-ступенчатой АКП. США и Канада - основные рынки для этой модели, в 2019 году в двух странах было продано в сумме 20 260 единиц QX80, это почти 90% от всего объема продаж модели в прошлом году.

Фото: Пресс-служба Infiniti.