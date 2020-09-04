Jeep Wrangler теперь может обходиться без бензина

Один из самых самых каноничных внедорожников - Jeep Wrangler - впервые за более чем 30-летнюю историю получил гибридную трансмиссию.

При создании гибридного Wrangler главной задачей инженеров было сохранить весь функционал для бездорожья в неизменном виде. И Wrangler 4xe берет те же броды (76 см), штатно оснащается двухскоростной раздаткой и опционально самоблоком.

Версия Rubicon имеет те же жесткие блокировки и принудительно размыкаемые поперечные тяги. Платой за бескомпромиссность вне дорог стало уменьшение полезного пространства в салоне. Инвертор, литий-ионная батарея с жидкостным охлаждением и электрика упакованы в герметичный бокс, в районе заднего сиденья и багажника. Еще гибридный Wrangler почти на 4 центнера тяжелее бензинового.

Силовая установка состоит из стандартного 4-цилиндрового фиатовского турбомотора 2,0 л 270 л.с., тягового электромотора 138 л.с., стартер-генератора и 8-ступенчатой коробки с автоматическим переключением передач. Пиковая мощность на валу 375 л.с., крутящий момент 637 Нм. Это самый мощный вариант в гамме Wrangler JL, по крайней мере до выхода варианта V8.

На чистой электротяге Wrangler 4xe может проехать до 40 км.

Снаружи гибридный Wrangler имеет множество мелких деталей голубого цвета, в интерьере голубая подсветка органов управления и нитки строчек обивки.

Wrangler 4xe поступит в продажу в начале будущего года, и это будет самый дорогостоящий Wrangler. В Россию поставок не планируют.