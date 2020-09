Марк Райлэнс и Марион Котийяр снимутся в драме о венгерских эмигрантах

Американский режиссер, сценарист и актер Брэйди Корбет ("Детство лидера", "Вокс люкс") представил крайне представительный актерский состав своей новой работы под названием The Brutalist, съемки которой начнутся в следующем году. Об этом сообщает портал Deadline.

В фильме снимутся Марк Райлэнс, Марион Котийяр, Джоэл Эдгертон, Ванесса Кирби и Себастиан Стэн, а также Исаак де Банколе, Алессандро Нивола, Рэффи Кэссиди и Стэйси Мартин. Кстати, вместе с последней Корбет снимался в "Меланхолии" Ларса фон Триера.

Сценарий картины был написан Корбетом в соавторстве с норвежским сценаристом Моной Фастволд, которая представит в этом году на Венецианском кинофестивале свою вторую режиссерскую работу "Мир грядущий" (The World to Come).

Новая картина расскажет о тридцати годах жизни талантливого венгерского архитектора Ласло Тота (которого сыграет Эджертон) и его супруги Эржебет (Котийяр). Супружеская чета эмигрирует из послевоенной Европы в США для профессиональной реализации на новом месте, попутно становясь сопричастными строительству новой, современной Америки. Но с появлением таинственного состоятельного заказчика (Марка Райлэнса) их жизнь бесповоротно меняется.

Ранее Корбет говорил о том, что намеревается создать "героическое повествование" и явить на экране "необычную историю любви". Он особо отметил, что главные герои повествования пережили холокост. В фильме будет присутствовать английский язык, идиш, венгерский и итальянский. Его цель - взорвать стереотипы начала двадцать первого века и показать жизнь визионеров предыдущей эпохи - наших предков. Корбет также отметил, что эта лента особенно дорога ему, так как в ней будут пересечения с тем, что особо дорого его сердцу и связано с историей его семьи.

Продюсер Эндрю Лорен отметил, что новая работа Корбета, как и предыдущие, преследует все ту же задачу, особенно важную для режиссера, - интерпретацию ключевых моментов истории ушедшего века.