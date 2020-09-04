Министры обороны крупнейших армий мира призвали к предотвращению гонки вооружений

Главы оборонных организаций, уточнил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, ссылаясь на принятое коммюнике, констатируют, что "неукоснительное соблюдение основополагающих принципов Устава ООН и других норм международного права играет ключевую роль в предотвращении конфликтов и решении актуальных глобальных проблем". А основой для урегулирования всех споров между государствами должны быть мирные переговоры, "базирующиеся на указанных принципах, а также равной ответственности за безопасность и невмешательства во внутренние дела".

Указав на увеличение числа очагов напряженности и конфликтных зон на планете, включая обусловленные историческими разногласиями, которые способны привести к эскалации обстановки, участники встречи настаивают на том, что все это "требует особого внимания, тесной координации и взаимодействия мирового сообщества". Кроме того, в документе выражено сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года после выхода из него США и подчеркнута важность обеспечения сдержанности в ракетной сфере, а также продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года.

В итоговом коммюнике обращено серьезное внимание и на необходимость конструктивного диалога в целях восстановления доверия, предотвращения гонки вооружений, обеспечения стратегической стабильности и предупреждения опасной военной активности, а также консолидации усилий по поддержанию международного мира и безопасности. К приоритетным задачам участники встречи относят также борьбу "с терроризмом и связанным с ним экстремизмом, другими вызовами и угрозами безопасности в регионе".

Главы оборонных ведомств подписали также совместное заявление по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем отмечается, что беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, хранимую в памяти поколений и в архивных документах, является священным долгом всех народов. "Решительно осуждаем попытки фальсификации истории, причин и итогов Второй мировой войны, а также реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. Решения Международного военного трибунала в Нюрнберге и Международного военного трибунала для Дальнего Востока не имеют срока давности и их необходимо неукоснительно соблюдать", - говорится в совместном документе.