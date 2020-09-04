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04.09.2020 14:25
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал о самой масштабной встрече министров обороны

Текст: Иван Петров
Министры обороны России, Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана впервые провели международную встречу в таком составе. Об этом в пятницу сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Военачальники прибыли в подмосковный парк "Патриот", где ознакомились со всеми не так давно презентованными новинками этого культурно-исторического учреждения.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

В частности, иностранные министры нашли на интерактивном портале комплекса "Дорога памяти" своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. А министр обороны Китая Вэй Фэнхэ нашел информацию о родственнике Мао Цзэдуна.

Затем гости посетили Главный храм Вооруженных сил России.

Там Сергей Шойгу рассказал про изображения разных знамен и величайших русских воинов. "Российский министр обратил внимание коллег на иконы покровителей видов и родов войск российских Вооруженных Сил и на ордена, изображенные на витражах храма. Кроме того он подчеркнул, что плиты храма содержат в себе переплавленный металл фашистского оружия", - рассказали в Минобороны России.

"Мы сейчас ходим по оружию поверженного врага" - цитируют военные Сергея Шойгу.

Гостям также рассказали, что подкупольное мозаичное изображение Спаса Нерукотворного в Храме самое большое в мире.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Военачальники вдобавок осмотрели памятник "Матерям победителей" и возложили к нему цветы. Затем гости посадили яблони в "Саду памяти".

Шойгу подчеркнул, что место, где проходит заседание, - парк "Патриот" в Кубинке - выбрано не случайно. Именно здесь, по его словам, тесно переплетены история и современность.

"Здесь проходил рубеж обороны Москвы, на котором советские войска остановили врага и добились первых крупных успехов на фронте. И именно отсюда началось движение наших войск на Запад и освобождение народов от фашизма. В ознаменование 75-летия Победы практически всем миром, всем народом мы построили Главный храм Вооруженных Сил РФ и Музейный комплекс "Дорога Памяти"", - рассказал гостям Сергей Шойгу.

"Сегодняшнее заседание - это первая встреча такого уровня в истории наших международных контактов. Я уверен, что международное военное сотрудничество после этой встречи активизируется, а итоги заседания станут прочной основой для углубления взаимодействия оборонных ведомств", - заявил Сергей Шойгу.

Российский министр поблагодарил также коллег из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), СНГ и ОДКБ за участие расчетов в Параде Победы, который прошел 24 июня в Москве, при этом отметив высокий уровень их подготовки.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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