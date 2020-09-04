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04.09.2020,  
14:15
Текст:  Майя Бирюкова

NI назвал Индию потенциальным покупателем танка Т-14 "Армата"

В числе потенциальных покупателей "Арматы" может быть не только Беларусь, Египет и Вьетнам, но и Индия. Уже сейчас 86 процентов индийской военной техники имеет российское происхождение.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
National Interest высоко оценил перспективы беспилотной "Арматы"

Об этом пишет The National Interest. Индийская армия получит благодаря возможной покупке Т-14 мощный сдерживающий фактор для Китая, главный экспортный танк которого - VT-4. "Входит ли VT-4 в ту же лигу, что и Т-14, это спорный вопрос", заключает автор NI Питер Сучу.

Индия же использует устаревшую технику, пишет NI. Очевидно, что Нью-Дели осознает необходимость обновления танкового парка, заключает автор статьи.

Напомним, модернизированные Т-14 планируется вооружить пушкой 152-мм калибра вместо нынешней 125-мм. "Армата" может получить также гиперзвуковые бронебойные подкалиберные снаряды и боеприпасы объемного взрыва. Также вопрос ближайшего будущего - это появление полностью роботизированного боевого комплекса на базе этой платформы.

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