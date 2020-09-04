Новый Jeep Wagoneer олицетворил понятие американского премиума

Компания Jeep представила концепт новой модели с хорошо знакомым именем Wagoneer. Серийная версия премиального внедорожника с ультракомфортным салоном появится уже в следующем году.

Jeep Grand Wagoneer был умертвлён компанией около 30 лет назад, и с представленным концептом его роднят, пожалуй, только квадратные арки колёс, конфигурация задней двери и габариты.

Одна из особенностей оригинального Grand Wagoneer - деревянная отделка боковин, которой лишена новинка. Однако в новом Wagoneer всё же есть своеобразная "пасхалка" - вставки из дерева присутствуют в рейлингах.

Когда появится серийная итерация новинки, то она будет представлена, как минимум, в двух конфигурациях салона: пяти- и семиместной - Wagoneer и Grand Wagoneer. Не исключено, раз компания покушается на суперпремиум, что у Grand Wagoneer появится версия раздельными креслами на втором ряду.

Концепт имеет семь дисплеев: цифровая приборная панель и мультимедиа диагональю 12.1 и 12.3 дюйма соответственно,10-дюймовый дисплей в торпедо перед передним пассажиром, два планшета на спинках передних сидений, по одному - под мультимедиа и на консоли между пассажирами второго ряда.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Чуть выше мы говорили о том, что концепт не получил в оформлении внешности столько же дерева, как и его прародитель: команда дизайнеров "оторвалась" во внутренней отделке, где деревянный шпон присутствует на приборной панели, центральной консоли, дверных картах. Также в отделке применяется стекло, алюминий, замша и другие материалы, полученные путём переработки.

В основе Jeep Wagoneer лежит платформа рамного Ram 1500. В компании анонсировали для новинки три варианта систем полного привода и пневматическую подвеску. Подробности и линейке силовых агрегатов пока не разглашают, но намекают на то, что модель получит плагин-гибридную версию.

Премьера серийных Wagoneer и Grand Wagoneer состоится в 2021 году, тогда же стартует производство - оно будет организовано на заводе в штате Мичиган.

Фото: Пресс-служба Jeep.