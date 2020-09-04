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4 сентября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8252)

Объявление о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Европейского Суда по правам человека от Российской Федерации

Опубликован 4 сентября 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Минюст начал отбор кандидатов в судьи ЕСПЧ от России

Лица, изъявившие желание принять участие в Конкурсе, не позднее 5 октября 2020 г. представляют документы согласно установленному перечню в Комиссию. Документы, поступившие в Минюст России после указанной даты, не рассматриваются.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 119991, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1. Получатель: Министерство юстиции Российской Федерации, Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность судьи Европейского Суда по правам человека от Российской Федерации.

Также кандидат вправе подать документы лично по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, через контактное лицо в рабочие часы Минюста России, предварительно уведомив по одному из следующих телефонов: (495) 677-09-37, (495) 677-09-66 или +7 (916) 040-98-18.

Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.