Объявление о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Европейского Суда по правам человека от Российской Федерации

Лица, изъявившие желание принять участие в Конкурсе, не позднее 5 октября 2020 г. представляют документы согласно установленному перечню в Комиссию. Документы, поступившие в Минюст России после указанной даты, не рассматриваются.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 119991, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1. Получатель: Министерство юстиции Российской Федерации, Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность судьи Европейского Суда по правам человека от Российской Федерации.

Также кандидат вправе подать документы лично по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, через контактное лицо в рабочие часы Минюста России, предварительно уведомив по одному из следующих телефонов: (495) 677-09-37, (495) 677-09-66 или +7 (916) 040-98-18.

Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.