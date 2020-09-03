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03.09.2020 22:40
Рубрика: Власть

Позвали в Страсбург

Минюст начал отбор кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека от России
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 198(8252)
Министерство юстиции России начинает прием документов от желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.

Требуются настоящие профессионалы и признанные авторитеты. У других просто нет шансов. Еще важный пункт: кандидат должен свободно владеть иностранными языками. Делопроизводство в ЕСПЧ ведется на английском и французском языках. Естественно, судья должен уметь читать рабочие документы суда и общаться с коллегами без помощи переводчика.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Окончательное решение о назначении судьи принимает Парламентская ассамблея Совета Европы. Количество судей Европейского суда по правам человека соответствует числу стран - участниц Совета Европы.

Каждое государство, являющееся членом Совета Европы, предоставляет для голосования список из трех кандидатов. После чего Парламентской ассамблеей Совета Европы избирается из каждого списка по одному человеку на должность судьи.

Выберет кандидатов, которая Россия предложит европейским парламентариям, специальная конкурсная комиссия. Представленные в Европу кандидаты должны удовлетворять требованиям, которые предъявляются при назначении на самые высокие судебные должности. Так что если бы человек, согласно своему резюме, мог бы претендовать на кресло в Верховном суде России или Конституционном суде страны, он вполне может попытать удачи и на конкурсе в ЕСПЧ. Теоретически на пост может претендовать не только бывший судья, но и уважаемый адвокат или преподаватель юридического вуза, снискавший авторитет и в научной среде, и в профессиональном сообществе.

Как рассказывают эксперты, в ЕСПЧ представлены все представители юридической профессии. Конечно, имеющие опыт судейской работы в своих странах составляют большинство, но не подавляющее. Чуть более половину, а точнее, 53 процента из судей Страсбургского суда ранее работали судьями. Еще 17 процентов были практикующими юристами, в том числе адвокатами. Другие судьи до назначения занимались научной деятельностью. Возрастной предел должности судьи ЕСПЧ 70 лет.

Принципиальный момент: судьи Европейского суда участвуют в работе суда не как представители государств, а от себя лично. То есть их позиции должны быть полностью независимыми от официальной позиции государства. Ориентироваться судья должен только на конвенцию прав человека.

Сейчас судьей от России в ЕСПЧ является Дмитрий Дедов, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова и бывший судья Высшего арбитражного суда России. Он был избран на должность в 2012 году сроком на девять лет.

В компетенцию суда входят все вопросы, относящиеся к толкованию и применению Европейской конвенции по правам человека и ее протоколов. Жалоба предъявляется к государству - члену СЕ, признающему юрисдикцию суда, и должна быть подкреплена реальными документами.

Фото: Istock
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C информацией о порядке подачи жалобы в Европейский суд по правам человека, а также перечнем необходимых для этого документов можно ознакомиться на интернет-сайте Европейского суда по правам человека (www.echr.coe.int) в разделе Applicants.

Как подчеркнул в одном из недавних интервью Дмитрий Дедов, у ЕСПЧ налажен хороший диалог с Конституционным судом России и Верховным судом России.

"Эти судебные органы постоянно следят за нашей практикой и применяют ее в конкретных делах. Мы видим, что высшие суды делают все возможное в рамках своей компетенции, - сказал он. - Россия исправно платит присужденные компенсации, размеры которых зависят от тяжести допущенных нарушений. В последнее время Комитет Министров Совета Европы отмечает положительную динамику в части исполнения решений. Правительство, а конкретно Министерство юстиции России предпринимает много усилий для этого".

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