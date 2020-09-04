ЦИК: Для участия в дистанционном голосовании подано 20 тысяч заявок

Избиратели Курской и Ярославской областей подали порядка 20 тысяч заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое пройдет здесь 11-13 сентября в двух округах на дополнительных выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщила в пятницу секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Эксперимент по дистанционному электронному голосованию тоже в приоритете ЦИК. Пока в нем участвуют только два региона - Курская и Ярославская области, но активность какая избирателей - уже в настоящий момент 20 тыс. записалось на дистанционное электронное голосование", - сказала она на презентации стандарта наблюдения в Общественной палате РФ.

В Центризбиркоме считают, что граждане оценят удобство ДЭГ. "Это новый формат, соответствующий новому образу жизни наших избирателей", - отметила Гришина.

В пятницу в Ярославле прошло тестирование системы онлайн-голосования, о чем рассказал по видеосвязи глава рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за ДЭГ Александр Малькевич. Ранее публичное тестирование нового комплекса состоялось в ЦИК России.

Напомним, дистанционное электронное голосование пройдет 11-13 сентября в Сеймском одномандатном избирательном округе № 110 в Курской области и в Ярославском одномандатном избирательном округе № 194. В нем могут принять участие избиратели, зарегистрированные в этих округах и обладающие подтвержденной учетной записью на портале госуслуг.

Заявки следует подавать через личный кабинет на госуслугах до 8 сентября включительно. Отозвать заявление можно, но не позже этой даты. Те, кто записался на онлайн-голосование, но после 8 сентября передумал, на свои участки по месту жительства вернуться не смогут. Эта мера введена во избежание попыток двойного голосования.