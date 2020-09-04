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04.09.2020 19:25
Рубрика: Экономика

На строительство пятого участка ЦКАД дополнительно выделят 4,3 млрд рублей

Текст: Александр Проценко

Газпромбанк поучаствует в финансировании строительства пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги. Проект бюджетом 42,2 млрд рублей реализуется на основе долгосрочного инвестиционного соглашения и предполагает строительство, содержание, а также ремонт, включая капитальный, автомобильной дороги.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Заказчиком выступает госкомпания "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор"), исполнителем - "Кольцевая Магистраль" (входит в "ИФСК АРКС"). Объект возводится с 2015 года, плановый срок ввода в эксплуатацию - 4-й квартал 2020 года. Банк предоставит исполнителю финансирование в размере 4,3 млрд рублей для завершения строительства в срок.

Пусковой комплекс №5 пройдет от 11-го километра автодороги А-107 до трассы М-10 "Россия" по территории четырех городских округов Московской области (Наро-Фоминский, Одинцовский, Истра и Солнечногорск). Его длина составит 76,4 км. После завершения работ участок станет четырехполосной автодорогой и соединит основные вылетные магистрали Подмосковья.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию 26 искусственных сооружений: 9 мостов, 12 путепроводов и 5 транспортных развязок.

Пункт взимания платы построят на пересечении трасс М-11 и ЦКАД
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