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04.09.2020 16:39
Рубрика: Общество

Ракова: Первая партия вакцины против коронавируса поступила в три московские поликлиники

Текст: Любовь Проценко
Три столичные поликлиники получили первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований. Это городские поликлиники №2, №220, N62. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала:

- Сегодня в московские медицинские организации поступила первая партия вакцины от коронавируса для пострегистрационных исследований. Первопроходцами стали городские поликлиники №2, №220 и №62. Медучреждения полностью готовы к старту исследования, которое начнется на следующей неделе.

Для хранения вакцины требуются особые условия, поэтому для поликлиник закуплены специальные морозильные камеры, которые могут поддерживать температуру до минус 40 градусов.

"Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину", - отметила Анастасия Ракова.

У поликлиник, на базе которых будет проходить исследование, имеется аккредитация Минздрава РФ на проведение клинических исследований. Специалисты центров будут проводить медицинское обследование для определения возможных противопоказаний. В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением, врачи будут вести мониторинг здоровья в том числе с помощью телемедицинских технологий.

Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Приглашаются 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за 2 недели до исследования и не болеющий в момент вакцинаци, не перенесший COVID-19 (с отрицательным м результатом анализа методом ПЦР (мазок) и отрицательным тестом на антитела IgМ и IgG (кровь из вены)), не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за 2 недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие.

Проведение исследования поможет получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей вакцины, в том числе охватить возрастную группу 60+. Исследование длится 180 дней.

Вакцина уже успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. Она не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. У получивших препарат появились антитела, то есть формируется иммунитет, и, что важно, он переносится организмом также, как обычная прививка.

Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19 можно на портале mos.ru.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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