Собянин рассказал Путину об испытаниях вакцины от коронавируса в Москве

Испытания вакцины от коронавируса в столице стартуют на следующей неделе, доложил мэр Москвы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину по видеоконференции.

Он отметил, что вся необходимая инфраструктура готова, как и информационная система для контроля за прохождением испытаний, а так же материальные склады для концентрации вакцины ее развоза. "Эти исследования очень важны и мы будем делать все, чтобы они достойно прошли в Москве", - отметил Собянин.

Далее он рассказал: "Буквально за несколько дней на испытания записалось более 5 тыс. человек, поэтому никаких сомнений нет, что мы наберем [нужное] количество людей, желающих поучаствовать в этих дополнительных исследованиях".

Лично он уже сделал прививку от коронавируса, и чувствует себя нормально.