Вильфанд сообщил о сокращении холодного времени года

Уже не первый год сентябрь радует жителей центра России летним теплом. В Москве дневные температуры превышают даже июльские. И вода в столичных водоемах хоть и не такая теплая, как летом, но еще вполне комфортная для купания. Что это - случайные подарки природы или закономерность?

"Действительно, последние два года "бабьего лета" в центре не было. В 2018 и 2019 годах лето просто перешагнуло через временной рубеж. В 2018 году 22 сентября температура воздуха была плюс 22-25 градусов. Это же настоящее лето! В последних числах сентября похолодало, но в начале октября снова стало тепло - за окном было 17-19 градусов. В прошлом году первые две недели сентября были очень теплыми - воздух прогревался до плюс 24-26 градусов. Затем началось плавное понижение температуры. Вторая половина сентября была прохладной - с температурой на один-два градуса ниже нормы", - напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, сегодня вопрос о смещении сезонов уже стал актуальным и требует научных дискуссий.

Вильфанд напомнил, что уже замечено, что переход температуры через ноль в сторону уменьшения происходит все позже и позже. А переход через ноль в сторону потепления наступает все раньше. "Поэтому продолжительность холодного периода года уменьшается. Тренд на смещение границы между весной и летом, а также летом и осенью пока еще не точно выражен, но я не отрицаю этого факта. Однако он требует осмысления и наблюдений", - подчеркнул ученый.

По прогнозу Гидрометцентра, сентябрь в этом году ожидается теплым практически на всей территории России. Не будет и затяжных дождей.