Иностранного гражданина обвинили в убийстве бугульминского бизнесмена

Сегодня главным следственным управлением СК России было предъявлено обвинение в совершении убийства бугульминского бизнесмена Евгения Деданина гражданину иностранного государства Араику Мирзояну.

Напомним, трагедия произошла днем 1 сентября в центре Бугульмы, около офиса предпринимателя. Злоумышленник выстрелил в пострадавшего, отчего тот позже скончался в местной ЦРБ. Преступника задержали по горячим следам. Позже Араик Мирзоян согласился с предъявленными обвинениями и рассказал в суде, что отомстил предпринимателю за убийство одного из своих товарищей.

Два года назад в дом Евгения Деданина ворвались трое вооруженных преступников, в ходе борьбы предприниматель убил двух нападавших, а Мирзоян тогда успел скрыться с места преступления.