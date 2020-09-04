В Норильске собрали все разлившееся после аварии на ТЭЦ-3 топливо

Работы по сбору нефтепродуктов попавших в воду и почву после прорыва цистерны с нефтепродуктами на ТЭЦ-3 города Норильска закончены, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе заседания регионального Совета безопасности. По его словам, вся топливно-водяная смесь транспортирована на склад временного хранения.

При этом в правительстве края подчеркнули, что ситуация на месте ЧС остается напряженной. Повсеместно фиксируются превышения ПДК нефтепродуктов и тяжелых металлов.

- Это еще раз подтверждает необходимость комплексной экологической реабилитации пострадавшей территории. Соответствующий план сейчас находится на этапе разработки, - подчеркнул Александр Усс.

Сейчас региональные власти ждут результатов экспедиции ученых Сибирского федерального университета, которые брали пробы в пострадавших районах и выясняли влияние разлива нефтепродуктов на местную флору и фауну. По итогу исследований будет сделан анализ последствий аварии.

Напомним, инцидент произошел 29 мая. Из-за проседания опор получил повреждения один из резервуаров хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. В "Норильском никеле", в структуру которого входит ТЭЦ-3 в качестве основной причины произошедшего называют потепление в условиях вечной мерзлоты. Это привело в движение опоры под топливными цистернами. Согласно оценкам Росприроднадзора, вред, причиненный водным объектам составил 147 миллиардов рублей и почвам - 738,6 миллиона рублей.