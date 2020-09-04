Задержанный за убийство жены и дочери вологжанин сбежал из полиции

Из отдела полиции Кичменско-Городецкого района сбежал мужчина, который ранее был задержан за убийство жены и пятилетней дочери. Подозреваемый выпрыгнул в окно второго этажа, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.

Известно, что на момент побега на мужчине были надеты наручники.

Само преступление произошло в ночь на 3 сентября в деревне Ушаково. Соседи заметили, что горит частный дом, вызвали пожарных. Когда пламя потушили, огнеборцы обнаружили внутри тела женщины и ее пятилетней дочери. Более того, погибшая женщина была беременна.

На место прибыли следователи, криминалисты, судмедэксперты. Они сразу сказали: женщина и девочка погибли от ножевых ранений, а пожар, скорее всего, был призван скрыть следы преступления.

По подозрению в совершении убийства был задержан 25-летний муж погибшей. Мужчина написал явку с повинной, объяснив, что ночью поссорился с женой, убил ее ножом, а затем зарезал дочь, которая бросилась защищать мать.

Сейчас на поиск мужчины брошены все силы, устанавливаются варианты его возможного местонахождения.