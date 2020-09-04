Скончался один из девяти пострадавших в ДТП с автобусом в Анапе

После аварии с участием пассажирских автобуса и микроавтобуса, которая произошла сегодня в пять часов утра в районе Анапы, один человек скончался, а еще трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.

По информации мэрии, одного из раненых в ДТП в ближайшее время доставят санитарным вертолетом в столицу Кубани - в Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1. Детей среди пострадавших нет.

По поручению и.о главы Анапы Василия Швеца на место происшествия выехал его заместитель Роман Дикий, пострадавшим и их родственникам оказывается всесторонняя помощь.

Как уже сообщалось, это ДТП произошло сегодня на трассе в пригородном селе Витязево по улице Объездная. По предварительным данным полиции Кубани, микроавтобус Iveco не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с принадлежащим туристической фирме пассажирским автобусом.

В результате в салоне пассажирского автобуса оказались зажаты 2 человека, а 7 человек были заблокированы в микроавтобусе. Спасатели, прибыв на место вызова, извлекли пострадавших, которых на "скорых" доставили в городскую больницу.

Автобус принадлежит одной из местных здравниц, а водитель микроавтобуса занимался частными перевозками пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, по данному факту назначено проведение проверки, по окончанию которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Проверку причин крупной аварии также ведет Анапская межрайонная прокуратура.