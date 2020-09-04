В Керчи у Митридатских лестниц нашли захоронения византийских "великанов"

Во время археологических раскопок, проводимых одновременно с реконструкцией Митридатских лестниц в Керчи, специалисты обнаружили некрополь с захоронениями времен Византийской империи. Размеры погребальных ящиков и рост людей, чьи останки сейчас передают на изучение антропологам, оказались настолько большими, что историки назвали их "великанскими".

- Во время прежних реконструкций археологические работы здесь не проводились, и часть этого раннехристианского некрополя была погребена под этой лестницей, - рассказывает Владимир Фролов, заместитель заведующего отделом охраны памятников и археологических исследований "Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника". - Удалось раскрыть 100 квадратных метров этого некрополя. Что самое удивительное, здесь захоронены те самые люди, которые когда-то посещали храм Иоанна Предтечи, что был построен в Керчи в VIII веке нашей эры.

Сейчас археологи завершают раскопки, которые было возможно провести в нынешнем сезоне. На сегодняшний день они открыли 27 захоронений, где нашли останки в том числе и детей, парные захоронения. Камни для погребальных ящиков, как установили специалисты, использовались повторно: плиты, ранее являвшиеся элементами античных сооружений, фундаментов, половыми плитами - стали погребальными.

- Из интересных находок - бронзовые сережки с подвесками из стекла, бронзовые браслеты. В одном из погребений были обнаружены остатки войлочной одежды, фрагменты кожаного ремня, волосы человека. Именно эти находки и позволяют датировать - пока условно - этот некрополь XI-XIII веками нашей эры, периодом Византийской империи здесь, - говорит Владимир Фролов.

Раскопки преподнесли археологам и нерешенную пока загадку.

- Само это погребение нестандартное: размер погребального ящика - около 2 метров 30 сантиметров в длину. И сам по себе костяк выглядит как останки великана: если учитывать полное телосложение погребенного здесь человека, то это почти два метра - 1,8 метра. А по тем временам средний рост человека составлял 1,6 метра. Пока мы не можем никак это объяснить - останки должен осмотреть антрополог, он же даст оценку возраста человека. Сложность всей работы на этом участке заключается в смешанном грунте: в античности сюда просто выбрасывался мусор, затем в средние века здесь устраивают некрополь, - и интерпретацию происхождения останков дать очень трудно.

Сейчас специалисты ведут переговоры с Керченско-Феодосийской епархией о том, чтобы произвести отпевание найденных останков людей. По правилам проведения археологических работ они будут перезахоронены на том же месте, где были обнаружены.

Реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи сейчас приближается к финалу. Для облицовки стен и лестниц подрядчик использует крымские материалы - альминский камень. В начале июня на Большую лестницу вернули скульптуры грифонов. Сумма контракта - более 650 миллионов рублей. Окончание работ запланировано на 2022 год, но подрядчик может сдать объект раньше этого срока.