В Крыму в детдоме "Елочка" спецпитание взяли на особый контроль

Теперь власти республики взяли на особый контроль организацию подбора специализированного питания для детей, имеющих тяжелую белково-энергетическую недостаточность. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК, в ведении которого находится детдом.

В ведомстве отметили, что в "Елочке" есть весь перечень необходимого лечебного питания: безлактозные смеси, антирефлюксные смеси, смеси на основе частичного гидролиза белка (гипоаллергенные и комфорт) и смеси на основе гидролиза белка высокой степени.

- Имеется в достаточном количестве специализированное лечебное питание для детей старше одного года, - уточнили в пресс-службе. - Его выдают в соответствии с листами питания индивидуально для каждого ребенка.

Питание детей в "Елочке", как заверили в минздраве, организовано в соответствии с федеральными и республиканскими нормативно-правовыми актами. Кроме того, в доме ребенка функционирует совет по питанию, а само оно для воспитанников "рассчитывается и назначается лечащим врачом совместно с диетсестрой".

Вице-премьер крымского правительства и министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская сообщила, что созданная по поручению главы Крыма Сергея Аксенова рабочая группа выявила в детдоме недочеты в оформлении медицинской документации, которые "существенно не влияют на уход". По ее словам, воспитанникам "Елочки" предоставляют все услуги, в том числе спецпитание и медицинский уход.

При этом Романовская призвала прекратить в соцсетях травлю Ольги Крамной из Симферополя, которая, оформив опеку над двухлетним воспитанником "Елочки" Сережей, сообщила о том, что забрала малыша из учреждения в крайне истощенном состоянии. К последнему, по ее мнению, привел ненадлежащий уход в детском учреждении. Предположения приемной матери подтвердили осмотревшие малыша в конце августа врачи московской Детской горбольницы имени Башляевой: столичные медики сошлись во мнении, что неудовлетворительное состояние здоровья у мальчика вызвано недостаточным вниманием к организации его питания.

Как сообщалось ранее, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, изучив информацию об истощеном Сереже из "Елочки", инициировала проверку крымских детдомов.