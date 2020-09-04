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04.09.2020 20:55
Рубрика: Общество

В Крыму в детдоме "Елочка" спецпитание взяли на особый контроль

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Сытые, ухоженные и обеспеченные всем необходимым. Таковы выводы спецкомиссии, созданной главой РК Сергеем Аксеновым после скандала вокруг специализированного дома ребенка "Елочка" в Симферополе, где московские врачи и сотрудники аппарата детского омбудсмена РФ выявили недополучение спецпитания 80-ю воспитанниками.
Вице-премьер Совета министров и глава минтруда РК Елена Романовская. Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Вице-премьер Совета министров и глава минтруда РК Елена Романовская. Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Вице-премьер Совета министров и глава минтруда РК Елена Романовская. Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

Теперь власти республики взяли на особый контроль организацию подбора специализированного питания для детей, имеющих тяжелую белково-энергетическую недостаточность. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК, в ведении которого находится детдом.

Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
Московские врачи составят спецдиеты для воспитанников детдомов Крыма

В ведомстве отметили, что в "Елочке" есть весь перечень необходимого лечебного питания: безлактозные смеси, антирефлюксные смеси, смеси на основе частичного гидролиза белка (гипоаллергенные и комфорт) и смеси на основе гидролиза белка высокой степени.

- Имеется в достаточном количестве специализированное лечебное питание для детей старше одного года, - уточнили в пресс-службе. - Его выдают в соответствии с листами питания индивидуально для каждого ребенка.

Питание детей в "Елочке", как заверили в минздраве, организовано в соответствии с федеральными и республиканскими нормативно-правовыми актами. Кроме того, в доме ребенка функционирует совет по питанию, а само оно для воспитанников "рассчитывается и назначается лечащим врачом совместно с диетсестрой".

Вице-премьер крымского правительства и министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская сообщила, что созданная по поручению главы Крыма Сергея Аксенова рабочая группа выявила в детдоме недочеты в оформлении медицинской документации, которые "существенно не влияют на уход". По ее словам, воспитанникам "Елочки" предоставляют все услуги, в том числе спецпитание и медицинский уход.

Фото: Личный архив Ольги Крамной
В крымском детдоме обнаружили десятки недоедающих детей

При этом Романовская призвала прекратить в соцсетях травлю Ольги Крамной из Симферополя, которая, оформив опеку над двухлетним воспитанником "Елочки" Сережей, сообщила о том, что забрала малыша из учреждения в крайне истощенном состоянии. К последнему, по ее мнению, привел ненадлежащий уход в детском учреждении. Предположения приемной матери подтвердили осмотревшие малыша в конце августа врачи московской Детской горбольницы имени Башляевой: столичные медики сошлись во мнении, что неудовлетворительное состояние здоровья у мальчика вызвано недостаточным вниманием к организации его питания.

Как сообщалось ранее, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, изучив информацию об истощеном Сереже из "Елочки", инициировала проверку крымских детдомов.

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