В Крыму проверка выявила отсутствие спецпитания у воспитанников детдома

В подведомственном минздраву Республики Крым детском доме "Елочка" для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики нуждающиеся в спецпитании 80 воспитанников не получали его. Об этом со ссылкой на посетивших крымские детдома сотрудников аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

В ведомстве отметили, что сотрудники симферопольской "Елочки" не разработали и не подобрали необходимую программу питания, поскольку там отсутствовал соответствующий специалист. Это нарушение столичные чиновники сочли системным.

- Кроме того, родители этих детей, в том числе и приемные, даже не знают, что их детям необходима особая программа питания, - посетовали в пресс-службе. - При этом они отмечали, что дети не доедали.

Окончательные результаты проверки сотрудники аппарата обнародуют после подробного анализа всех нарушений, выявленных в детских учреждениях республики. Во время рабочей поездки по Крыму они вместе с врачами, представителями прокуратуры и министерства здравоохранения республики помимо "Елочки" посетили Чернышевский детский дом и Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов. Во время осмотра учреждений делегация ознакомилась с тем, как там лечат воспитанников, изучила медицинскую и иную документацию, а также встретилась с приемными родителями.

В Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов, подведомственном минтруда Крыма, наблюдается нехватка врачей на всех 113 воспитанников. Из-за этого дети с ограниченными возможностями здоровья и различными заболеваниями не могут получить необходимую медицинскую помощь, в том числе в рамках специализированных реабилитационных программ.

- К сожалению, подобные нарушения, цена которым - детские судьбы и их здоровье, не только в Крыму, - констатировала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. - Наши проверки детских домов-интернатов в других регионах выявили огромное число нарушений - в обеспечении медицинской помощью, в защите имущественных и иных прав воспитанников. В итоге президент России дал поручения, и разработанный план совершенствования деятельности этих учреждений пока не подписан в правительстве. Только после этого ситуация может принципиально измениться, а пока мы будем чутко реагировать на каждый подобный случай в ручном режиме.

Кузнецова уверена, что ближайшее время в республике примут необходимые решения.

Накануне прибывшие в Крым по инициативе детского омбудсмена врачи московской детской горбольницы имени Башляевой сошлись во мнении, что неудовлетворительное состояние здоровья у двухлетнего бывшего воспитанника республиканского детского дома-интерната "Елочка" вызвано недостаточным вниманием к организации его питания. Ситуацию с бывшим воспитанником "Елочки" под личный контроль взял глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее о проверках в связи с информацией о неудовлетворительном состоянии здоровья двухлетнего ребенка сообщили в прокуратуре и Следственном комитете.