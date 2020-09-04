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04.09.2020 11:52
Рубрика: Экономика

В Крыму возродят Межгорное водохранилище

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

Власти Республики Крым планируют провести масштабную реконструкцию Межгорного водохранилища, которое до 2014 года было крупнейшим наливным бассейном, обеспечивая Симферопольский и близлежащие районы питьевой водой, и являлось резервным хранилищем питьевой воды.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Об этом сообщил вице-премьер Совета министров РК Евгений Кабанов.

- Планируется строительство нескольких гидротехнических сооружений, реконструкция отдельных участков затоки и подпитка водохранилища водой из подземных источников, - уточнил Евгений Кабанов, сообщая об итогах визита в Крым заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.

Реализация этого проекта позволит аккумулировать воду в Межгорном водохранилище, и оттуда перебрасывать его в Симферополь.

Также, напомним, решено построить стационарный водовод, связывающий Белогорское и Тайганское водохранилища с Симферопольским. Все последние годы вода Тайганского перебрасывалась на восток полуострова. Но сегодня близок к завершению один из крупнейших инфраструктурных проектов - строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов и водовода от них на восток. В сумме они будут давать 195 тысяч кубов воды в сутки.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- Этого достаточно, чтобы обеспечить потребность в воде Керчи, Феодосии и часть населенных пунктов Ленинского района, - заверил Евгений Кабанов. - С 2015 года эти водозаборы уже подают в Северо-Крымский канал не менее 100 тысяч кубометров воды в сутки. Сейчас в разгаре строительство второго этапа тракта, включающего сеть магистральных водоводов от насосной станции в селе Октябрьском до Керчи и Феодосии. По нему вода будет подаваться, минуя Северо-Крымский канал, который сегодня имеет очень большие потери. Подача через трубу позволит максимально сохранить и довести до конечного потребителя воду, которая добывается из подземных источников.

В свою очередь, вода из Тайганского и Белогорского водохранилищ будет перебрасываться в Симферополь и Симферопольский район.

- Совместно с регионом этот вариант обсчитаем и рассмотрим строительство стационарного водовода, который будет работать на постоянной основе, - отметил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

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