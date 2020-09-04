На Урале детей после отдыха не пустят в школу без теста на COVID-19

В Свердловской области решили принять дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. С 7 сентября в школы не будут пускать детей, которые вернулись из поездки за границу и не сдали тест в положенные три дня.

О новой мере сообщил на брифинге оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он отметил, что ситуация с коронавирусом стабильная, но не все граждане соблюдают меры предосторожности.

По его словам, за последнее время за пределы страны выезжали 3,5 тысячи свердловчан, в основном - в Турцию. Больше тысячи человек из этого количества не сдали тесты в положенные сроки.

Из-за того, что школы начали работать в штатном режиме, важно не допустить факторов, провоцирующих распространение вируса. В Екатеринбурге из-за COVID-19 закрыли на карантин два учебных заведения.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе зарегистрировано 123 новых заболевших. Общее количество случаев составляет 25791. Выписано 80 человек. Всего выздоровели 20189 человек, человека стали жертвами болезни. Всего от коронавируса скончались 470 человек.

Кстати

В аэропорту Екатеринбурга начал работать пункт тестирования на COVID-19. Пока сдать анализ можно только с 9 до 16 часов. Результат обещают выслать на почту в течение 24 часов. После возобновления международного сообщения планируется, что пункт будет работать круглосуточно.