На Урале Горздрав объяснил, почему "скорая" не помогла мужчине

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку сообщения СМИ: мужчине на остановке стало плохо, а врачи реанимационной бригады уехали, не выходя из машины. Человек умер. Ситуацию прокомментировал Горздрав.

Реанимационная бригада, врачи которой не вышли из машины, отвозила ребенка в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Екатеринбурга.

Прохожие остановили машину скорой помощи, которая ехала по улице Донбасской. В салоне уже находился пациент - ребенок, которому нужна была срочная госпитализация.

Медики сообщили по радиосвязи старшему врачу оперативного отдела о мужчине на остановке, и было принято решение продолжить дорогу. Бригада "скорой", ехавшая на вызов к этому мужчине, приехала через две минуты. Но мужчина уже был мертв.