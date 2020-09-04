В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 20 сентября

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области из-за пандемии COVID-19, продлен до 20 сентября. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор региона Алексей Текслер.

- Согласно этому документу, режим повышенной готовности продлен до 20 сентября 2020 года, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - В области продолжает действовать обязательный масочный режим. Для граждан старше 65 лет сохраняются рекомендация по соблюдению самоизоляции. Это дает им возможность для продления больничных листов.

Ситуация с распространением коронавируса в Челябинской области пока остается стабильной. В связи с этим снято большинство карантинных ограничений, за исключением проведения зрелищных мероприятий с массовым пребыванием людей и обязательного ношения масок в общественных местах.

Кстати

За последние сутки выявлено 73 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 14 699 человек. Из них выздоровели и выписались из больниц 11648 пациентов. Скончались 385 южноуральцев.