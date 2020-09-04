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04.09.2020 12:30
Рубрика: Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 20 сентября

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области из-за пандемии COVID-19, продлен до 20 сентября. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор региона Алексей Текслер.

Фото: Игорь Онучин/ТАСС
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- Согласно этому документу, режим повышенной готовности продлен до 20 сентября 2020 года, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - В области продолжает действовать обязательный масочный режим. Для граждан старше 65 лет сохраняются рекомендация по соблюдению самоизоляции. Это дает им возможность для продления больничных листов.

Ситуация с распространением коронавируса в Челябинской области пока остается стабильной. В связи с этим снято большинство карантинных ограничений, за исключением проведения зрелищных мероприятий с массовым пребыванием людей и обязательного ношения масок в общественных местах.

Кстати

За последние сутки выявлено 73 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 14 699 человек. Из них выздоровели и выписались из больниц 11648 пациентов. Скончались 385 южноуральцев.

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В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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