Синоптики сообщили о "невыносимой жаре" на юге европейской части России

В ближайшие дни юг европейской части России ожидает "невыносимая жара". Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов.

Он уточнил, что в Белгородской, Курской и Воронежской областях прогнозируется +35…37 градусов, в Краснодарском крае и Адыгее - до +39, пишет ТАСС. В ближайшие дни будет жарко в Сочи и в Симферополе - до +37.

Связано это с антициклональным режимом, который установился на европейской части России. При этом на востоке дуют северные ветры, потому там низкая температура. "На остальной территории - либо на 2-4 градуса, либо на 5-6 градусов выше нормы", - отметил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о сроках наступления "бабьего лета". Отмечается, что оно может наступить в любой день в сентябре и первой декаде октября. При этом не каждый период теплой погоды после ненастья является им. Метеорологическое "бабье лето" связано с приходом азовского антициклона и явление это достаточно редкое - бывает два раза в три года.