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04.09.2020 16:06
Рубрика: Спорт

"Спартак" обратился в "Аталанту" по поводу выплат за Миранчука

Текст: Максим Домчев
Академия московского "Спартака" обратилась в итальянскую "Аталанту" по вопросу солидарных выплат за трансфер полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Об этом сообщил ТАСС глава департамента по коммуникациям "красно-белых" Антон Фетисов.

Алексей Миранчук является воспитанником "Локомотива", однако начинал свой путь в футбол в спартаковской академии, где занимался вместе со своим братом Антоном. Согласно регламенту ФИФА, на определенные денежные средства претендуют все школы, где он занимался. Размер выплаты будет рассчитан по специальной шкале.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Эксперт: "Аталанта" - идеальная команда для Миранчука на данный момент

В составе "Локомотива" Алексей Миранчук выступал с 2013 года. В конце августа стало известно, что он договорился о переходе в "Аталанту". Сумма трансфера, по данным СМИ, составит 14,5 млн евро.

Игрок должен подписать пятилетний контракт, о котором будет объявлено в ближайшее время.

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