"Спартак" обратился в "Аталанту" по поводу выплат за Миранчука

Алексей Миранчук является воспитанником "Локомотива", однако начинал свой путь в футбол в спартаковской академии, где занимался вместе со своим братом Антоном. Согласно регламенту ФИФА, на определенные денежные средства претендуют все школы, где он занимался. Размер выплаты будет рассчитан по специальной шкале.

В составе "Локомотива" Алексей Миранчук выступал с 2013 года. В конце августа стало известно, что он договорился о переходе в "Аталанту". Сумма трансфера, по данным СМИ, составит 14,5 млн евро.

Игрок должен подписать пятилетний контракт, о котором будет объявлено в ближайшее время.