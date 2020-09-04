Топ-10 самых продаваемых машин в России в августе 2020 года

По данным Ассоциации европейского бизнеса, лидером российского рынка по итогам августа 2020 года стала Lada Granta.

В прошлом месяцев было продано 10550 автомобилей (-582 экз.). Следом идёт ещё одна модель АвтоВАЗа - Lada Vesta, чья реализация составила 8522 машины (-807 экз.).

Kia Rio, который вернулся на третье место, разошёлся тиражом 7664 машины (+675 экз.). Кроссовер Hyundai Creta занял четвёртое место. Дилеры корейской марки продали 7632 автомобиля (+2110 экз.).

Volkswagen Polo выбрали 7426 человек (+2799 экз.), продажи Hyundai Solaris составили 4943 экземпляра (+454 экз.). Пятое и шестое места соответственно. Новый Skoda Rapid разошёлся тиражом 4473 экземпляра.

На восьмом месте рейтинга расположился Volkswagen Tiguan - 3334 машины (+200 экз.). Замыкают топ-10 кроссоверы Renault Duster и Kia Sportage. Duster нашёл 3101 (-8 экз.) покупателя, Sportage был продан в количестве 2898 (-952 экз.) единиц.