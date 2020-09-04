Трамп заявил о снижении в США летальности от COVID-19 на 85 процентов

Показатель летальности коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах снизился на 85% по сравнению с апрелем. Об этом в четверг заявил президент Дональд Трамп, выступая на митинге в Пенсильвании.

По его словам, таких данных удалось достичь благодаря "нашим спасающим многие жизни методам лечения", - цитирует ТАСС. В США за последнюю неделю радикально снизилась не только смертность, но и госпитализация из-за коронавируса, добавил Трамп. Однако, согласно официальным данным, в США ежедневно умирают около тысячи человек с COVID-19.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что сомневается в появлении вакцины от коронавируса в стране в октябре. При этом Фаучи уверен, что есть повод для оптимизма: сейчас в США сразу три вакцины проходят третью фазу испытаний.

США являются лидерами в мире по числу заболевших COVID-19. Здесь, по информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 6,14 миллиона случаев заражения, умерли 186 754 человека.