В ЕЭК рассмотрели просьбу Узбекистана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС

Как ранее информировал "СОЮЗ", с просьбой рассмотреть данный вопрос к президенту РБ, председателю Высшего Евразийского экономического совета Александру Лукашенко обратился глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. "Окончательное решение будут принимать главы государств союза", - пояснили в этой международной организации.

Дело в том, что Ташкент в последние годы расширяет двустороннее сотрудничество со странами союза. Только с 2016 по 2019 годы общий товарооборот этой среднеазиатской страны с государствами ЕАЭС вырос на 60 процентов, достигнув $8,4 млрд. Доля внешней торговли Узбекистана с союзом составляет 30 процентов, а экспорт сельхозпродукции превышает 75 процентов.

В соответствии со ст.109 Договора о ЕАЭС представители государства-наблюдателя могут присутствовать по приглашению на заседаниях органов союза без права участия в принятии решений и получать принимаемые документы не конфиденциального характера. Как известно, в настоящее время статус наблюдателя в ЕАЭС имеет Молдова.