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04.09.2020 03:23
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали абсурдом идею США о превентивных санкциях против РФ

Предложение американских сенаторов ввести санкции против России за возможное вмешательство в выборы - абсурд. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя обращение сенаторов к министру финансов США Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции против российских лиц и компаний, которые "намерены вмешаться в выборы 2020 года".

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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По ее словам, страна, которая провозглашала себя образцом правовой культуры, скатывается в варварскую доисторическую эпоху, пишет РИА Новости. "Мы накажем их за то, что они, возможно, хотят напасть на нас, и сделаем это заранее, - вот, что, по сути дела, предлагают конгрессмены", - отметила политик, подчеркнув, что такой абсурд был бы немыслим даже в кодексе Хаммурапи. Подобное предложение Панина назвала свидетельством продолжающейся деградации американской политической жизни.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что приписываемое России вмешательство в выборы - это часть предвыборной кампании в США. По его мнению, "сенсаций" будет еще много по мере приближения к ноябрю.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году. Однако он так и не нашел никаких свидетельств. Очередные выборы президента США намечены на третье ноября этого года.

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