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04.09.2020 13:55
Рубрика: Власть

В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября

Текст: Галина Мисливская
Общественная палата России в пятницу презентовала "Золотой стандарт" наблюдения в Единый день голосования 13 сентября. Документ разработан с учетом изменений, внесенных в законодательство в этом году, и ситуации с коронавирусом.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

"Он, конечно, отличается от того "Золотого стандарта", который у нас был в прошлом году в Единый день голосования. Прежде всего, потому что у нас изменилось законодательство, появились многие новации, которые были опробованы во время общероссийского голосования (по Конституции)", - рассказал "Российской газете" председатель Координационного совета ОПРФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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При этом стандарт, который был на плебисците по поправкам, также отличается от нынешнего и не только терминами. "Тогда было другое законодательство, не было периода агитации и прочее", - пояснил он.

Новый "Золотой стандарт" состоит из 53 пунктов, по которым общественные наблюдатели будут оценивать соответствие процесса голосования закону и требованиям санитарной безопасности.

"Мы начинаем с вопросов, связанных с контролем за здоровьем граждан​​​. Мы делали это на общероссийском голосовании, делаем и сейчас, у нас есть полное понимание со стороны ЦИК, что абсолютный контроль за этим должен быть обеспечен", - подчеркнул Григорьев в ходе презентации.

Перед началом голосования наблюдатели проверят, проведена ли дезинфекция помещения, организован ли температурный контроль, есть ли средства защиты у всех участников процесса. Среди обязательных требований - наличие антисептиков для рук и соблюдение дистанции в 1,5 метра.

В 31 регионе России, где проходят выборов губернаторов, заксобраний и довыборы депутатов Госдумы, голосование будет трехдневным. Поэтому особое внимание уделяется сохранности бюллетеней.

Раннее Центризбирком утвердил правила хранения избирательной документации 11-13 сентября и обязал участковые комиссии по окончании голосования в пятницу и субботу перемещать бланки из всех ящиков в сейф-пакеты в присутствии наблюдателей. В "Золотой стандарт" внесли несколько пунктов, по которым наблюдатели оценят правильность их использования. Участники презентации смогли лично убедиться в том, что вскрыть пакет незаметно не выйдет - нарушителя выдаст текст, который проступает на месте склейки пакета или на боковых швах.

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Также наблюдатели проследят за порядком использования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Как рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина, устройства будут работать только 13 сентября, иначе не позволяет их программное обеспечение. 11 и 12 сентября на участках, оборудованных КОИБами, голосование будет проходит обычным способом, бюллетени упакуют в сейф-пакеты и введут в КОИБ 13 сентября перед подсчетом голосов. Это будет происходить в присутствии наблюдателей и "под видеокамеру", подчеркнула Гришина. "Мы об этом позаботились, должна быть размещена табличка, где будет точно видно, что это не какие-то незаконные действия с избирательными бюллетенями, а специально предусмотренная законом и инструкциями ЦИК процедура", - сказала она.

Наблюдатели будут работать не только в помещениях участков, но и на выезде. "Это непременное условие на всех этапах процесса голосования", - подчеркнула Гришина.

Максим Григорьев заверил, что людей хватит на все дни голосования. "В данном случае ситуация намного проще, чем на общероссийском голосовании, когда наблюдатели были только от нас. Сейчас они будут также от партий и кандидатов", - отметил он в беседе с "РГ". "Наблюдатели будут на всех участках, где проходят выборы, в том числе - во время выездного голосования", - добавил Григорьев.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Формированием корпуса общественных наблюдателей занимаются палаты в регионах. Но федеральная палата также не остается в стороне. "У нас три дня (11-13 сентября - прим. "РГ") будет работать ситуационный центр, будут брифинги. Мы постоянно взаимодействуем с палатами на местах, члены Координационного совета ездят в регионы, полностью держим руку на пульсе", - рассказал Григорьев.

На следующей неделе ОПРФ начнет обучение наблюдателей в соответствии с "Золотым стандартом". Во вторник оно пройдет в формате видеоконференции, в которой смогут принять участие все желающие.

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