В парке "Патриот" установили истребитель с нотами на фюзеляже

Фото: Марина Балыш / "Спасская башня"

Истребитель на фестивальной площадке как нельзя "в тему". В буквальном смысле: тема фестиваля "75 лет - окончание войны". Самолет с нотами на фюзеляже визуально отсылает зрителей к культовому фильму "В бой идут одни "старики".

На Ла-5 летал и знаменитый советский ас Иван Кожедуб, 100-летие которого мы отметили в этом году.

Трижды Герой Советского Союза Иван Никтович Кожедуб признан самым результативным пилотом антигитлеровской коалиции. На истребителях Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7 он сбил 62 вражеских самолета и два американских, которые навязали ему воздушный бой. Американцы плохо знали матчасть и атаковали "Лавочкин" Кожедуба, считая, что охотятся за германским "Фокке-Вульф". Атаки американских истребителей на Ла-5, на которых летали не только советские летчики, но и дружественные нам чехи и словаки, зафиксированы неоднократно. И часто завершались трагически. Сами американцы такие ошибки называют "дружественным огнем". Кожедуб дал отпор.

С мая 1944 года Иван Кожедуб воевал на Ла-5ФН, построенном на средства пчеловода Василия Викторовича Конева. Летчик и пчеловод встречались и переписывались. Василий Викторович очень хотел породниться с великим летчиком, весьма настойчиво пытаясь познакомить со своей племянницей. Не сложилось.

Интересная деталь: Кожедуб знал конструкторов и своего самолета, и его пушек. В мае 1945 года он побывал в КБ Семена Алексеевича Лавочкина, познакомился с конструктором.

Кожедуб лично был знаком и с Борисом Шпитальным, который совместно с оружейником Владимировым создали 20-мм пушку ШВАК. Именно из нее Иван Кожедуб сбил все вражеские самолеты. На Ла-5 стояли две такие пушки с темпом стрельбы 550-750 выстрелов в минуту.

Что касается "поющей эскадрильи", которая летала на Ла-5, то вот что раскопали эксперты по просьбе организаторов "Спасской башни":

Фото: Марина Балыш / "Спасская башня"

"Леонид Быков писал сценарий фильма, стараясь не слишком отходить от действительных событий. Так, "поющая" эскадрилья действительно существовала в 5-м гвардейском истребительном авиационном полку и была вооружена Ла-5. "Поющей" эскадрилья была названа, потому что в ней имелся собственный хор, а два самолета были подарены оркестром Леонида Утесова. За мужество и героизм 11 из 14 летчиков эскадрильи были удостоены звания Героя Советского Союза. На освобожденных территориях хор давал концерты, которые пользовались огромной популярностью. В 1944 году в Краматорске на один из таких концертов побывал Леонид Быков. В тот день местные подростки отблагодарили летчиков собственным концертом, и Быков был в составе хора. Но, у него не получилось найти именно Ла-5. На сьемках фильма для придания схожести с истребителем Ла-5 фюзеляж Як-18П загрузили... бетонными блоками. Бывшие фронтовики помогли приспособить спортивные машины для наземных сьемок и крупных планов. Например, у наших Як-18П было три стойки шасси, третья - носовая. У истребителя Ла-5 - две стойки и маленькое колесо на хвосте. Поэтому у Яка носовое шасси убрали, вместо него приварили колесо на хвосте. А чтобы самолет не опрокидывался вперед, в заднюю часть фюзеляжа положили противовес - бетонные блоки. И машина прекрасно рулила.

Для наземных съемок задействовали четыре Як-18П - они "играли" наши Ла-5, два летающих Z-326 - "мессершмитты", и еще два "зета" использовали для наземных сьемок - один с драконом на борту, а второй - старый, списанный, который Москва разрешила нам сжечь. Поэтому и взяли Ла-5, а не другой самолет".

Остается добавить, что Z-226 "Trener" - это учебно-тренировочный самолет, разработанный в Чехословакии в 1953 году. Удачная модель, но на Ме-109 он походил не больше, чем Як-18 на легендарный Ла-5. То есть довольно отдаленно, и образ был рассчитан на восприятие людей, далеких от авиации. Поэтому для настоящих ценителей на фестивале будет именно копия истребителя конструкции Семена Алексеевича Лавочкина.

Интересные факты о Ла-5

- Знаменитый полк "Нормандия - Неман" переучивался в Иваново. Французы учились летать на истребителях "Як", но их командир Луи Дельфино совершил один полет на "Лавочкине". Истребитель ему очень понравился, он просил дать им Ла-5, а не Як-1. Командование не удовлетворило просьбу, в итоге французы воевали сначала на Як-1, а затем на Як-9 и на Як-3. На которых после войны перелетели во Францию: СССР подарил им эти самолеты.

- Ла-5 в конце войны применяли в качестве штурмовиков и даже легких бомбардировщиков. Из-за нехватки авиабомб небольшого калибра (50 кг) с самолета иногда сбрасывали импровизированные бомбы, переделанные из 152-мм артиллерийских снарядов.

Фото: Марина Балыш / "Спасская башня"

- В августе 1945 года "чистый" Ла-5 считался уже морально устаревшим, ему на смену пришли более совершенные Ла-5ФН и Ла-7. Тем не менее, по меньшей мере два авиаполка ПВО на "пятерках" участвовали в войне с Японией в августе 1945 года. Базировались на аэродроме Улан-Удэ. Достойного противника у них не было.

- Как и у любого истребителя, у "Лавочкина" были сильные и слабые стороны. К экзотическим недостаткам, от которых конструкторы долго не могли избавить пилотов, была плохая вентиляция кабины. Из-за чего в ней было очень жарко: в буквальном смысле слова.

- Знаменитый Алексей Маресьев был сбит 5 апреля 1942 года на истребителе Як-1. После ампутации ног летчик восстановился и через 15 месяцев вернулся на фронт. Продолжил войну Маресьев на истребителях Ла-5. Уже на второй день Курской битвы Алексей Маресьев совершил первый боевой вылет на протезах, сбив бомбардировщик Ju-87. А затем сбил еще шесть семь самолетов противника, став Героем Советского Союза.

- Весной 1943 года Ла-5 получил на вооружение гвардейский истребительный полк, которым командовал Василий Сталин.

- Истребители "Лавочкина" (Ла-5ФН, Ла-7 и двухместный учебный вариант Ла-5УТИ) стояли на вооружении ВВС Чехословакии. Там их переименовали в S-95, CS-95 и S-97 и летали они до 1948 года, то есть дольше, чем в СССР.

- С 1942 по 1944 годы было произведено 9920 "Лавочкиных" всех модификаций. Их собирали на четырех авиационных заводах: в Горьком, в Ярославле, в Улан-Удэ и в Тбилиси.

- Немецкие летчики-истребители, впервые встретившись в бою с Ла-5, не знали, что это за самолет и как он называется. В их боевых донесениях фигурирует название "новая крыса". По аналогии с неформальным названием И-16, который еще с боев в небе Испании они называли "Рата" ("Крыса"). Но крысиные аналогии не прижились, пилоты люфтваффе называли в дальнейшем наш Ла-5 без фантазии и выдумки: "Ла-фюнф".

- За создание самолета Ла-5 Семен Лавочкин был удостоен звания Героя Социалистического Труда и стал лауреатом Сталинской премии во второй раз.