В Сети появился "трейлер" "Довода" Нолана с Никулиным и Мироновым

Наш давний любимец YouTube-канал Super_VHS вернулся со свежей порцией умелых забав, заключающихся в ловком прилаживании звуковых дорожек зарубежных фильмов и сериалов к видеоряду отечественной классики.

В этот раз мэшап-гибридом стал "Бриллиантовый довод" - соответственно, микс текущей ленты Кристофера Нолана и "Бриллиантовой руки" Гайдая. С тэглайном "Им бы понедельники взять и инверсировать". Вышло (местами) и правда забавно.

"Нолан опять у наших всё украл. Ничего своего придумать не могут", - острят юзеры в комментариях. С восхищением отмечая: "Это настолько круто, что нет времени для восхищения" (очевидно, здесь сокрыт каламбур внутри каламбура).

Тем временем наша рецензия на "Довод", предсказуемо показавший довольно бодрый - и это с учетом COVID-невзгод - старт, здесь.