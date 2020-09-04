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В Сети появился "трейлер" "Довода" Нолана с Никулиным и Мироновым

Новости
    04.09.2020, 18:31
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SUPER_VHS Фото: youtube.com/ SUPER_VHS
Фото: youtube.com/ SUPER_VHS

Наш давний любимец YouTube-канал Super_VHS вернулся со свежей порцией умелых забав, заключающихся в ловком прилаживании звуковых дорожек зарубежных фильмов и сериалов к видеоряду отечественной классики.

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: Нолан, юные мутанты, сказки, чудеса и польский ромком

В этот раз мэшап-гибридом стал "Бриллиантовый довод" - соответственно, микс текущей ленты Кристофера Нолана и "Бриллиантовой руки" Гайдая. С тэглайном "Им бы понедельники взять и инверсировать". Вышло (местами) и правда забавно.

"Нолан опять у наших всё украл. Ничего своего придумать не могут", - острят юзеры в комментариях. С восхищением отмечая: "Это настолько круто, что нет времени для восхищения" (очевидно, здесь сокрыт каламбур внутри каламбура).

Тем временем наша рецензия на "Довод", предсказуемо показавший довольно бодрый - и это с учетом COVID-невзгод - старт, здесь.

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